Stop alle auto, trentesima rotatoria

Stop alle auto che sfrecciano in prossimità dei centri abitati, la giunta sperimenta una nuova rotatoria. Stavolta in via Paradiso dove le due carreggiate alta e bassa si incrociano (davanti l’ex panificio Pergolesi). Si tratta della 30esima rotatoria che si realizza in città, solo per restare al perimetro urbano (compresa la coppa giratoria di via Gramsci). A rendere nota la novità che spunterà nei prossimi giorni la giunta Fiordelmondo.

"Mentre continuano gli interventi di manutenzione su strade e marciapiedi in tutta la città, con risorse che quest’anno risultano esattamente il triplo della media dell’ultimo decennio – rimarcano dall’amministrazione comunale - sono allo studio anche interventi per migliorare la sicurezza degli incroci e ridurre la velocità sulle strade urbane. Azioni queste coerenti – aggiungono - con l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di dare risposte a lavori stradali che da tempo immemorabile non venivano presi di petto con dotazioni finanziarie così massicce e al tempo stesso di orientare scelte che possano consentire di attribuire gli stessi diritti a chi, negli spostamenti cittadini, utilizza l’auto, la moto, la bicicletta o a chi si muove a piedi.

A tal fine sarà posizionata nei prossimi giorni una rotatoria sperimentale in Via Paradiso, poco dopo l’incrocio con via Appennini per chi scende dall’Acquasanta, nel punto in cui vi è l’accesso alla strada bassa che costeggia la stessa via Paradiso. L’obiettivo, da un lato, è quello di favorire l’entrata e l’uscita da tale strada residenziale che è anch’essa a doppio senso di circolazione e, dall’altro, di contribuire a moderare la velocità dei veicoli lungo l’asse principale, in particolare quelli che scendono verso la città.

La rotatoria – concludono - è a carattere sperimentale e la sua attivazione permetterà di verificare l’efficacia della soluzione tecnica adottata in funzione degli obiettivi attesi".

Una novità che a luglio era stata prospettata al comitato di quartiere Paradiso come un’ipotesi al vaglio della giunta Fiordelmondo. Elevato il numero di rotatorie in città rispetto all’estensione del territorio comunale eppure da altre zone della città questo strumento di regolazione del traffico è oggetto del desiderio, specie da parte dei residenti. Ad esempio all’incrocio tra via Aldo Moro e via Ugo La Malfa poco sotto l’ospedale Urbani e al viale della Vittoria davanti l’ex concessionaria Frulla dove pure, anni fa, esisteva un progetto in sinergia con il privato, mai realizzato.

Sara Ferreri