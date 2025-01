Strada della Passera. Via all’ampliamento

Al via i lavori di ampliamento del primo tratto di Strada della Passera, quello in prossimità dell’incrocio con la Statale Arceviese. Si tratta dell’ultima fase dell’intervento che l’Amministrazione Comunale ha messo in campo per sistemare l’intera zona, per un costo complessivo di 190mila euro. Così dopo aver asfaltato Strada della Passera ed il parcheggio attiguo, la Giunta ha dato disposizioni per migliorare la percorribilità e la sicurezza della strada allargando il tratto finale della medesima e riprofilando l’incrocio con la Strada Arceviese, allo scopo di renderlo più ampio, visibile e sicuro.

I lavori prevedono la demolizione dell’attuale recinzione con l’attigua area Enel, lo spostamento delle utenze, il rifacimento di un tratto di fognatura e della una nuova recinzione, spostata di un metro verso la proprietà confinante. Il termine dell’intervento è previsto per il 21 marzo 2025, fino ad allora sarà istituito lungo la via il senso unico alternato di circolazione, regolato da semafori.

Già partiti anche i lavori di realizzazione della rotatoria che sorgerà all’incrocio tra Strada della Marina e la Statale adriatica. Anche per questo intervento, il termine dei lavori è previsto per la primavera. Un altro importante restyling per alleggerire la viabilità.