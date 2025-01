Studenti a lezione con il "Boa Mistura"

L’istituto superiore "Laeng-Meucci" presenta l’ultima fase di "NovoEducare: Ambiente educativo per il Rinnovamento delle comunità e degli spazi urbani", il progetto di riqualificazione artistica che ha coinvolto le sedi di Osimo e Castelfidardo. Dopo una prima fase laboratoriale sulla gestione delle relazioni, le classi sono state introdotte all’arte urbana dal collettivo artistico spagnolo Boa Mistura, noto in tutto il mondo per lavori di riqualificazione urbana caratterizzati da un mix di colore, design e impegno sociale. Oggi dalle 15 alle 18, in occasione dell’ultimo open day, è possibile ammirare le due opere d’arte.