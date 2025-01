Studenti a lezione di ambiente coi Gormiti. Scelte le classi finaliste delle Marche

Grande entusiasmo nelle classi per il progetto educativo "Gormiti - The New Era game" l’iniziativa delle Grotte di Frasassi dedicata alle scuole per educare gli studenti alla salvaguardia del pianeta con gli amatissimi protagonisti della serie televisiva live action "Gormiti - The new era", firmata Rainbow in collaborazione con Giochi Preziosi, in onda su Rai Gulp e Rai Play, girata nella spettacolare scenografia delle Grotte.

Grazie ai personaggi della serie, ambasciatori della sostenibilità, Glen il Scion della Terra, Carter il Scion dell’Acqua, Skye il Scion dell’Aria e Zane il Scion del Fuoco, gli studenti hanno dimostrato passione e impegno nell’affrontare temi cruciali come la raccolta differenziata, il risparmio idrico, l’economia circolare, l’inquinamento atmosferico e con coinvolgenti quiz interattivi hanno avuto l’opportunità di mettere alla prova le loro conoscenze.

L’iniziativa, gratuita per le scuole, ha trasformato l’educazione ambientale in un’attività coinvolgente che vede il suo apice nella selezione delle classi che rappresenteranno il territorio nella Finale Nazionale in programma il 28 maggio al Palatriccoli di Jesi.

Si sono aggiudicate un posto al sole nella Finale Nazionale di "Gormiti - The New era game" le classi della provincia di Fermo e della provincia di Ancona: quinte A e B della primaria "Giuseppe Mazzoni" di Sant’Elpidio a Mare e prime A, B e C dell’istituto comprensivo "Gino Strada" di Monte Urano, le classi quarta B "Mazzini", quarta A "Cerretano" e quarta C "Mazzini" della primaria dell’istituto comprensivo "Mazzini" di Castelfidardo e le classi prime B, E e C della secondaria di primo grado dello stesso istituto.

I giovani finalisti si uniranno alle altre classi qualificate dalle tappe nazionali del tour.