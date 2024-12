Studenti del Liceo Cambi esplorano l'automazione nei laboratori i-Labs Industry

Una full immersion nel mondo dell’automazione per gli studenti del Liceo Cambi, che frequentano il corso di robotica dell’Istituto d’istruzione superiore Cambi-Serrani di Falconara. Mercoledì, infatti, i ragazzi hanno fatto visita ai laboratori i-Labs Industry di Jesi ed hanno potuto osservare da vicino le più innovative esperienze nella ricerca industriale del momento. La i-Labs Industry è una società senza fine di lucro, che nasce grazie ad un’iniziativa della Regione Marche e al supporto del Comune di Jesi. La società coinvolge partner accademici e aziendali e offre al settore produttivo del territorio grandi competenze nell’ambito dell’industria 5.0. L’attività svolta dai giovani è stata realizzata grazie ai fondi del Pnrr e rientra nei progetti che mirano ad incrementare le competenze tecnico-scientifiche ed informatiche degli studenti.

Il corso pomeridiano è tenuto dal professore Daniele Costa ed è frequentato da alunni curiosi e motivati nel conoscere nuove opportunità professionali che un domani gli si potrebbero parare davanti. Lo stesso corso prevede l’alternanza di lezioni frontali a coinvolgenti dimostrazioni pratiche su temi cruciali per il futuro delle nuove generazioni, quali la robotica e l’intelligenza artificiale. I corsi Stem dell’Istituto Cambi-Serrani, dallo studio della tecnologia Arduino all’astronomia, dalla salvaguardia ambientale alle gare matematiche, mirano ad arricchire il piano di studi con esperienze innovative.

Ciò si somma, ovviamente, agli altri investimenti che la scuola ha messo in campo, negli anni passati, per rendere gli ambienti scolastici accoglienti, flessibili e perfettamente integrati alle nuove tecnologie. E proprio in questo fine settimana, l’Istituto d’istruzione superiore Cambi-Serrani aprirà le sue porte agli studenti del territorio per gli Open Day. Domani toccherà all’Ite, mentre domenica è prevista la visita guidata al Liceo per due giornate di orientamento che, solitamente, riscuoto sempre grande interesse e partecipazione di scolari e famiglie.