Studenti esclusi dalla gita: "Più docenti di sostegno"

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, in visita ad Ancona all’Istituto superiore Galilei per un incontro pubblico con il mondo della scuola, ha parlato anche del caso degli studenti con disabilità di Senigallia che rischiavano di non poter andare in settimana bianca: "Mi sono subito interessato al caso – ha dichiarato rispondendo al Carlino – attraverso l’ufficio scolastico regionale. Ci tengo a dire che stiamo investendo risorse per assumere sempre più docenti di sostegno e soprattutto per specializzarli. Abbiamo investito risorse anche per incrementare la possibilità i viaggi studio per tutti e dato una risposta alle osservazioni dell’Anac riguardo le competenze necessarie. Mettiamo insieme tutte queste iniziative e avremo un futuro sempre più inclusivo".

Due madri avevano denunciato la scuola per discriminazione, chiedendo la rimozione di ogni ostacolo alla partecipazione dei figli alla gita. La dirigente scolastica dell’istituto Senigallia Centro Fagnani avrebbe subordinato la loro presenza all’accompagnamento di un genitore, a proprie spese, sollevando l’istituto da ogni responsabilità. Secondo quanto riportato dal legale delle famiglie la scuola e i professori che accompagnano la scolaresca "non potevano assumersi la responsabilità della sorveglianza notturna e non sono preparati a somministrare i farmaci che i ragazzi devono assumere giornalmente".

Intervenuta sul caso anche la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale Donatella D’Amico: "C’è stato un intervento tempestivo a riprova della rete molto forte tra Usr e Ministero e così si è tutto risolto nel modo migliore. I ragazzi parteciperanno alla settimana bianca, con la soddisfazione di tutti". Il superamento della criticità sanitaria è stato conseguito con il reperimento di una figura medica disponibile ad affiancare la scuola, dopo un primo bando andato a vuoto il 17 febbraio, mentre l’Unione dei Comuni ha assecondato la richiesta dell’Istituzione scolastica all’utilizzo degli educatori durante lo svolgimento dell’iniziativa.