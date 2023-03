Studenti in teatro per l’iniziativa dedicata a Shlomo

Il teatro La Nuova Fenice di Osimo ha accolto decine di studenti ieri mattina per la cerimonia conclusiva della decima edizione di "Una perla per Shlomo", il concorso artistico letterario organizzato dall’istituto superiore "Laeng-Meucci". "Shlomo è stato più volte a Osimo, accompagnato dall’amatissima moglie, per raccontare in prima persona agli studenti la dolorosa esperienza della prigionia ad Auschwitz. Dopo la sua scomparsa, il filo che ci lega a lui non si è spezzato: con il concorso artistico e letterario il racconto e la memoria condivisa continuano", ha detto la professoressa Stefania Nasuti che ha presentato l’evento accanto al dirigente scolastico Angelo Frisoli. Shlomo Venezia divenne tra i più importanti portavoce dell’Olocausto solo dopo più di quarant’anni dalla fine dell’esperienza nei Lager. Nel 1997 fu fra i testimoni del film-documentario "Memoria" presentato al Festival di Berlino. Roberto Benigni lo volle come consulente per la sceneggiatura del film "La vita è bella". Toccante la testimonianza di Alberto Venezia che ha detto: "Per non dimenticare dovremmo a vere tutti una coscienza sociale sempre pronta. L’indifferenza porta a delle conseguenze terribili". I ragazzi hanno ascoltato attoniti e partecipato al dibattito.