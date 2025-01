Successo per la mostra di Angelo Mezzanotte

Con un grande successo di pubblico, la mostra fotografica di Angelo Mezzanotte "Una vita immaginata" inaugurata a Fabriano, in zona Croce, si è affermata come un evento di riferimento nel panorama culturale locale. La retrospettiva composta da 60 immagini in bianco e nero e colori provenienti dall’archivio fotografico riassume i momenti più significativi della sua evoluzione artistica, tecnica e spirituale. La mostra è stata curata da Aurora Monachesi. Le opere esposte spaziano tra diversi temi, tra cui paesaggi mozzafiato, ritratti emozionanti e interpretazioni astratte offrendo al pubblico un viaggio multisensoriale attraverso l’obiettivo del talentuoso Mezzanotte.

"L’evento – spiegano dalla Fondazione Cassa di risparmio Fabriano e Cupramontana – ha superato le aspettative attirando un pubblico eterogeneo composto da appassionati di fotografia, artisti e docenti universitari. L’affluenza ha testimoniato non solo la qualità delle opere esposte ma anche la capacità della mostra di creare un momento di condivisione e dialogo culturale". L’inaugurazione è stata arricchita dagli interventi del presidente di Carifac Arte Alaimo Angelelli. La mostra è aperta fino al 26. "La risposta entusiasta del pubblico – ha detto Angelelli – evidenzia l’importanza di iniziative culturali di questo tipo".