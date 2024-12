"Sui tirocini d’inclusione attacchi strumentali"

Bolla come "a tratti strumentali e, in alcuni casi, completamente vergognose politicamente", le dichiarazioni dell’opposizione sui ritardi nei pagamenti dei Tirocini d’inclusione sociale, l’assessore Marco Giacanella (foto).

Alla base di quei tempi più lunghi per l’erogazione degli stipendi di ottobre, infatti, ci sarebbero i tempi tecnici del cambio di software gestionale. Per lui è importante sottolineare come l’informatizzazione dell’ente sia "uno degli obiettivi previsti dal Pnrr, per il quale abbiamo ottenuto fondi per circa 700mila euro". Ma in quei passaggi (obbligatori) di efficientamento della macchina comunale "possono emergere difficoltà tecniche impreviste".

E così, nell’ultima operazione, "eccezionale e complessa", è stato necessario affidare e far curare il passaggio alla "società specializzata Deda Next – spiega –. Consapevoli che potevano capitare dei disagi abbiamo programmato l’intervento ad inizio mese, compatibilmente con la disponibilità della ditta. Contestualmente è stata fornita la formazione ai dipendenti comunali e portate avanti le altre attività. Le criticità sono state maggiori del previsto", ammette.

Poi rispedisce le critiche al mittente: "Contrariamente a quanto affermato dalla consigliera Laura Luciani (Pd), nessuno in Comune ha pensato di poter gestire il passaggio al nuovo software da solo. Il lavoro è stato curato da una ditta specializzata. Tuttavia, la migrazione dei dati tra vecchio e nuovo sistema ha presentato alcune criticità non prevedibili. Fin qui la critica è infondata, ma rimane nei limiti del consentito – e accusa –. È vergognoso il tentativo da parte della consigliera Lara Polita (Cittadini in Comune) di sfruttare il disagio dei più deboli per alimentare una polemica politica. Questo atteggiamento non solo manca di rispetto verso chi si trova in difficoltà, ma offusca anche la vera natura dei problemi tecnici. Insinuare che il mancato pagamento sia dovuto a fattori diversi da quelli tecnici è semplicemente privo di fondamento".

Giacanella, nel ringraziare tecnici e funzionari di Comune e Ambito 12, annuncia l’impegno "affinché l’erogazione delle indennità di novembre avvenga entro il 15 dicembre, ossia prima della chiusura della Tesoreria".

Giacomo Giampieri