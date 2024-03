Sul ring di Castelfidardo una boxe spettacolare

Una riunione pugilistica organizzata dal Boxing club Castelfidardo è in programma domani alle 17 al Palaolimpia di Castelfidardo. Incrociano i guantoni i ragazzi del Bcc contro una quotata selezione proveniente dall’Abruzzo, dando vita a nove incontri dilettantistici utili per acquisire esperienza e testare la condizione degli atleti in previsione dei prossimi campionati nazionali di categoria. "Abbiamo una squadra giovane, composta prevalentemente da atleti tra i 14 e i 18 anni, ma molto agguerrita, che si è già misurata in varie edizioni dei campionati italiani conquistando diverse medaglie - spiega il tecnico Andrea Gabbanelli -. In particolare andiamo a verificare lo stato di forma del 15enne Vincenzo Maio, vincitore del campionato italiano Schoolboy categoria 50 chili nel luglio scorso, che a fine marzo parteciperà ai campionati italiani junior e potrebbe regalarci qualche soddisfazione. Stesso discorso per la medaglia di bronzo ai campionati italiani junior Marta Kolodziej (15 anni) che partirà per i campionati ad aprile". Sarò un vero e proprio spettacolo. Saliranno inoltre sul ring il figlio d’arte Anacleto Gabbanelli (reduce anche lui da una medaglia di bronzo ai campionati italiani youth dello scorso ottobre), Alessandro Borgogna, Daniel Wolak, Tommaso Battistoni, Davide Kolodziej, Antonello Carelli e Manuel Russo, al suo debutto. Insomma, una domenica per gustare la crescita e le potenzialità dei gioiellini formati dai maestri del Boxing Club Castelfidardo Marra e Gabbanelli e per trascorrere due ore di sano sport. "La boxe insegna a non dar mai nulla per scontato, a resistere nelle difficoltà, ad essere pronti ad agire e reagire, sempre sul ring come sul palco, in una costante danza di improvvisazione fisica e mentale", dicono dal Boxing. Ingresso 10 euro.