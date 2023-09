Sulla via dello stoccafisso Ancona entra nel gotha

Se nel XIII secolo il mercante veneziano Marco Polo tracciò, con uno dei viaggi più avvincenti della storia, la Via della Seta. Nel XV secolo, un’altro mercante di Venezia tracciò un’altra via commerciale, quella dello stockfish che da allora unì per sempre la Norvegia all’Italia. Si chiamava Pietro Quirini e a seguito di un incidente che colpì la sua nave conobbe questo pesce, lo stoccafisso, e lo portò nella sua città da dove si diffuse ovunque. Quella via è oggi nuovamente di attualità con il nome di Via Querinissima, come ha sottolineato l’avv, Pericle Truja, Presidente dell’Accademia dello Stoccafisso all’anconetana nel corso della serata di gala dei soci svoltasi venerdì scorso presso il ristorante Merlin Cocai sul Monte Conero: "La nostra Accademia è entrata a far parte di questo progetto che ha l’obiettivo di promuovere la realizzazione dell’itinerario che ricalca il percorso affrontato dal nobile veneziano nel 1431, partendo da Creta fino a raggiungere le isole Lofoten nel mare del Nord". Un progetto che contribuirà a far conoscere Ancona e le sue doti naturali e gastronomiche in tutti i territori europei che saranno coinvolti nell’iniziativa". Fanno, infatti, parte della nuova istituzione La Regione del Nordland in Norvegia, la Regione del Goteland in Svezia, la Municipalità di Cadige in Spagna, la Regione Veneto, l’Autorità Portuale dell’Adriatico Settentrionale, la Confraternita del Baccalà alla vicentina di Vicenza. Nel corso della serata il Presidente Truja ha ringraziato l’Amministrazione comunale di Ancona per aver fatto, per la prima volta, partecipe l’Associazione in qualità di partner alla Festa del Mare degli scorsi giorni proprio "perché lo stoccafisso rappresenta il piatto più identitario di Ancona". Truja ha poi annunciato che la prossima edizione di "lo stoccafisso di San Ciriago" avrà una durata maggiore rispetto alle passate edizioni e vedrà l’organizzazione di incontri, convegni e laboratori che avranno lo scopo di affrontare argomenti tecnici e scientifici dall’alimentazione alle tradizioni, gastronomiche, dal benessere fisico alla promozione di Ancona fra le genti del mondo. Alla serata sono intervenuti Angelo Eliantonio, Assessore comunale ai Grandi Eventi, Andrea Maria Antonini, Assessore regionale allo Sviluppo economico e l’On. Stefano Benvenuti Gostoli. Claudio Desideri