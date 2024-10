Sulle orme di Pogacar

Una bella prestazione come regalo di compleanno. Un fine settimana sicuramente da ricordare per Gianmarco Garofoli protagonista sabato al Giro dell’Emilia, sotto la pioggia. Non è riuscito a entrare nella top ten (24° all’arrivo), ma ha pedalato accanto a un certo Tadej Pogacar, fresco campione del mondo (maglia iridata colta sei giorni prima a Zurigo), fenomeno assoluto del ciclismo attuale e primo al traguardo anche nell’Emilia: in solitario, come suo solito. Garofoli a battagliare accanto alla ruota del campione sloveno quando il capitano della Uae ha sferrato l’attacco decisivo in salita. "Che emozione" ha commentato a caldo il giovane Garofoli, 22 anni compiuti giusto domenica. Proprio una foto lo ritrae mentre il fidardense dell’Astana stringe i denti per cercare di tenere le ruote dell’iridato Pogacar "Con questa foto ci farò un quadretto, io dietro Pogacar che attacca sulla curva delle Orfanelle con la maglia di campione del mondo. Spettacolare l’atmosfera del Giro dell’Emilia, questa è sempre stata una delle mie gare preferite, mi sono proprio divertito". Sul post social non manca il commento del presidente del ciclismo marchigiano Lino Secchi: "Bravo Gianmarco a fianco del campione del mondo.... ti porterà bene". Domenica Garofoli - che nel 2025 dovrebbe passare nella squadra belga della Soudal Quick-Step, i suoi tifosi già sognano di vederlo a fianco di Evenepoel al Tour de France - ha chiuso al 21° posto la Coppa Agostoni e figura tra gli iscritti del Giro di Lombardia che si correrà domani.