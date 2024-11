"Sulle strisce non si ferma nessuno"

"Sulle strisce pedonali? Non si ferma quasi nessuno – è l’opinione di Marina Longarini, barista di ´Piazza Diaz 7´ – Ma c’è da dire che alcuni pedoni non sono così educati. Bisogna stare attenti quando si attraversa e invece alcuni sono distratti.

Quando tempo fa, qui, nei pressi della fermata dell’autobus, hanno preso sotto una signora. Lei era passata in mezzo alla carreggiata, senza attraversare sulle zebre bianche. In Corso Amendola, il problema sono i parcheggi in doppia fila e i clacson impazziti. E comunque va detto che pure gli autobus corrono troppo e quelli sì che mettono paura. I limiti ci sono perché vanno rispettati da tutti".