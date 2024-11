Tamberi coi bimbi malati: "Spero di rivedervi presto con un bel sorriso in volto"

Un messaggio che sa un po’ di autocritica, ma che soprattutto conferma la grande generosità d’animo e lo spirito ‘solidale’ che anima il campionissimo Gianmarco Tamberi. E’ quello che si legge sul profilo facebook dell’atleta anconetano, reduce da una serie di incontri che hanno avuto come protagonisti i piccoli pazienti dell’ospedale pediatrico Salesi, oltre che le loro famiglie e il personale medico-infermieristico.

"Cari amici – recita il post di Tamberi -, lo so, sono un po’ assente in questo periodo nei social ma mi sto prendendo un po’ di tempo per rimettere in ordine tante cose che fino a Parigi avevo lasciato indietro. Vi prometto che presto tornerò a raccontarvi e a condividere con voi tante cose, in particolare riguardo le mie scelte sportive e personali. Ci tenevo però in questo momento a ringraziare le tante meravigliose persone che ho incontrato in questi giorni, le quali si stanno dedicando con tutti loro stessi per aiutare chi ha più bisogno. Spero di essere riuscito a strappare un sorriso o anche solo ad aver dato un briciolo di forza o di speranza ai bambini e i ragazzi che ho incontrato in questi giorni, che stanno lottando come leoni per riprendersi in mano la loro vita".

Poi Tamberi rivolge "un grazie speciale al reparto pediatrico di Torrette di cardiologia e al reparto di oncologia dell’ospedale pediatrico Salesi per avermi aiutato a organizzare questo incontro. Un immenso in bocca al lupo a tutte le mamme e i papà che ho conosciuto in questi giorni. Spero di rivedervi presto con il sorriso in volto di chi ha lottato tanto ed è riuscito a superare una grande sfida".

Una visita che sicuramente ha raggiunto il suo scopo. Lo dimostra uno dei tanti commenti scritti dai diretti interessati: "Sei stato un raggio di sole in un periodo molto buio! Grazie per quello che hai fatto! Speriamo che il tuo augurio si avveri".