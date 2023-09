Tampona un carroattrezzi, grave un 54enne

Tampona un carroattrezzi e rimane incastrato nell’abitacolo del suo mezzo. Estratto dalle lamiere un 54enne senegalese. L’uomo ieri mattina era al volante di un furgone che trasportava finestre quando, per cause ancora da definire, è finito contro il mezzo adibito a soccorso stradale, in via Maggini. Un urto violento tanto che ha fatto accartocciare le lamiere del furgone. Per tirarlo fuori sono dovuti intervenire i vigili del fuoco che hanno sezionato la cabina allargando un passaggio.

L’incidente in via Maggini è avvenuto alle 9. I pompieri hanno messo in sicurezza la strada, pulita dai detriti da un mezzo della Pissta. Il 54enne senegalese ferito è stato portato in ospedale con un codice rosso da una ambulanza della Croce Gialla. Per i rilievi del caso sono intervenuti i vigili urbani.