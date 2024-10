"Tanti eventi fino a un Natale con sorprese"

La Spiaggia di velluto guarda già al Natale, l’assessore alle attività economiche Alan Canestrari: "Stiamo lavorando ma non mancheranno eventi per ingannare l’attesa". Ogni week-end un evento, Senigallia è viva anche nei mesi invernali, è questa la scommessa degli Amministratori che stanno inanellando una serie di eventi in attesa delle festività Natalizie: "Un evento per bambini è in programma il 3 novembre, è la prima volta per Senigallia, lo presenteremo nei dettagli nei prossimi giorni – poi c’è l’evento Choco Marche Slow Wine che si terrà dall’8 al 10 novembre: un viaggio tra sapori e profumi inconfondibili, alla scoperta della qualità e della ricerca dietro ogni creazione. Non solo cioccolato, ci sarà la possibilità di assaggiare birre artigianali arricchite con cacao e partecipare ai laboratori creativi per i più piccoli".

Un Natale pronto a partire già dal 30 novembre, quando in città si accenderanno le luminarie che verranno allestite in centro e nelle frazioni. Diversi gli eventi pronti ad essere inseriti nel calendario di Natale, che si estenderà fino al 6 gennaio. Ci sarà ancora una volta il Capodanno in piazza, intrattenimento sotto le stelle con musica e dj set, la festa scatterà dopo il countdown con tanto di brindisi da piazza Garibaldi. "Sarà un Natale a misura di bambino con appuntamenti cadenzati ogni week-end – afferma - ci sarà Babbo Natale nelle frazioni, che saranno coinvolte negli eventi e inoltre abbiamo pensato a un autobus storico che porterà a spasso grandi e piccini". Diverse anche le iniziative che saranno messe in campo per valorizzare la spiaggia di velluto: "Stiamo programmando un appuntamento per consegnare riconoscimenti a tutte quelle persone che hanno contribuito a far circolare il nome della nostra città – prosegue Canestrari – ci sono anche degli operatori della ristorazione che nel corso dell’anno hanno ricevuto riconoscimenti".

È proprio attraverso l’enogastronomia che veicola il nome di Senigallia: "Il nome della nostra città sta venendo esportato in tutto il mondo dall’enogastronomia, settore che ci sta facendo conoscere in mercati dove Senigallia, le Marche, l’Italia non erano ben conosciuti. Lo abbiamo visto dal flusso di turisti che sono arrivati in città da marzo a settembre, stiamo continuando a monitorare il turismo che passa anche fuori stagione – conclude Canestrari – proprio alla luce di questo stiamo vagliando alcuni progetti".