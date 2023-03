Targa dedicata alla Montessori nell’auditorium

"Ancona è una città cara e ammirata da me fin dall’infanzia; nota al mio cuore nella sua storia e nella bellezza ispiratrice della sua natura. Sapere che essa apprezza il mio lavoro è perciò non soltanto un onore ma è un premio che conforta tutta la vita". E’ questa la frase di Maria Montessori, pedagogista, educatrice, medico, scienziata riprodotta nella targa che è stata inaugurata ieri all’ingresso dell’aula magna dell’Istituto comprensivo A. Scocchera di via Cadore, plesso Ferrucci. L’iniziativa che ha visto la partecipazione dell’ assessore alle Politiche educative Tiziana Borini, della dirigente scolastica Raffaella Mazzocchi, della prof. ssa Rita Scocchera, figlia del dirigente scolastico Augusto Scocchera a cui è dedicato l’istituto comprensivo e di dirigenti oggi a riposo, si colloca all’interno delle iniziative per ricordare i settanta anni dalla morte della pedagogista (nata a Chiaravalle nel 1870, morta in Olanda nel 1952).