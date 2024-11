"Tari, asili e affitti: servono aiuti maggiori"

Un incremento delle agevolazioni per la tassa sui rifiuti, gli interventi sulle tariffe degli asili nido e l’istituzione di un fondo per sostenere le persone che vivono in affitto. Sono le richieste dei sindacalisti Patrizia Massaccesi (Cgil), Alessandro Mancinelli, Stefania Bramucci (Cisl) e Claudio Guazzarotti (Uil) sottoposte all’assessore Marco Giacanella, in vista della stesura del bilancio preventivo 2025 del Comune di Falconara.

Le organizzazioni sindacali confederali, comprese quelle dei pensionati, hanno incontrato l’assessore giovedì mattina e la loro attenzione si è concentrata sulla spesa che ha, ovviamente, un impatto sociale considerevole. In particolare, le questioni urgenti e concrete che sono state portate sui banchi dell’amministrazione hanno riguardato la necessità, come si è letto in una nota diramata a margine, di irrobustire gli sgravi per la Tari, "al fine di prevedere una riduzione della tariffa anche per la fascia Isee da 14mila euro a 20mila euro".

Ad oggi, invece, le agevolazioni si fermano a 14mila euro di Isee. L’altro tema centrale è quello dei nidi e delle relative tariffe. Di qui la proposta di prevedere "una riduzione della retta in caso di assenze per malattia dei bambini e per le chiusure delle strutture relative al calendario scolastico – hanno proseguito i rappresentanti di Cgil, Cisl e Uil –. Si è chiesto inoltre di prevedere una riduzione delle attuali tariffe per la fascia Isee tra 25mila euro e 40mila euro e oltre 40mila euro, perché per queste fasce di reddito il bonus statale è notevolmente ridotto".

Terzo tema, non meno importante, "la richiesta dell’istituzione di un fondo affitti comunale" che, secondo Massaccesi, Mancinelli, Bramucci e Guazzarotti, può permettere di "affrontare l’emergenza abitativa che nel territorio diventa sempre più grave". Un’emergenza per la quale debbono essere trovate delle risposte tempestive.

Da quanto è emerso, dopo il lungo e proficuo confronto, l’amministrazione "si è riservata di esaminare le richieste delle organizzazioni sindacali per valutarne la possibile realizzazione". D’altronde si tratta di tre settori nevralgici, che incidono molto sulla vita della comunità falconarese e per i quali, sponda sindacati, è importante compiere dei passi in avanti. Per loro, dunque, l’occasione dell’imminente discussione del bilancio, e quindi dello stanziamento dei fondi, per l’anno prossimo è quella buona. Non è da escludere che le parti possano tornare ad aggiornarsi nelle prossime settimane, tenendo conto della centralità, nel dibattito pubblico, di Tari, nidi e affitti. Tematiche ora portate nuovamente all’attenzione dell’amministrazione comunale e dell’assessore al Bilancio Giacanella.

Giacomo Giampieri