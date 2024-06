TC Ancona trionfa contro CT Manfredonia, vittoria 4-2 in trasferta nella B2 con grande determinazione

Il TC Ancona si aggiudica un’importante vittoria nel campionato a squadre di B2, battendo il CT Manfredonia in trasferta 4-2. La sfida si è rivelata combattuta e ricca di spunti tattici. Il primo punto è stato conquistato da Jacopo Denitto del CT Manfredonia, che ha superato Michele Mecarelli con il punteggio di 7-5 4-6 6-4 dopo una battaglia durata 3 ore. Nel secondo singolare, Christos Keisidis ha pareggiato i conti per il TC Ancona, imponendosi su Eduardo De Benedictis con un netto 6-0 6-4. Il doppio ha visto la coppia del club pugliese composta da Jannick Opitz e Eduardo De Benedictis avere la meglio sulla coppia formata da Michele Mecarelli e Matteo Sabbatini per 6-2 6-2. Tuttavia, la squadra guidata da Luca Quintiliani ha saputo reagire con forza nei singolari successivi. Prima Leonardo Primucci, in grande spolvero, batte Jannick Opitz con il punteggio di 5-7 6-0 6-1, poi Christos Keisidis completa la rimonta superando Antonio Luca Romoli in un match tirato conclusosi solo al terzo set per 6-4 1-6 10-5 dopo 1 ora e 13 minuti. Nell’ultimo incontro, Marco Cinotti conquista il punto decisivo per il TC Ancona, battendo proprio Antonio Luca Romoli con un punteggio di 6-3 4-6 6-4 dopo 2 ore e mezza di gioco. Grazie a questa vittoria, il TC Ancona insegue in testa alla classifica l’Angiulli Bari che consolida il primato grazie al successo sul CT Caltanissetta (4-2). Il presidente del TC Ancona, Paolo Mazzarini, sottolinea: "siamo molto soddisfatti della prestazione. I ragazzi hanno dimostrato grade capacità di reazione, riuscendo a conquistare la vittoria su un campo difficile. Questo successo ci dà fiducia e ci motiva per il proseguo".

Andrea Pongetti