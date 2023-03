Tecnici e ingegneri per Conerobus

Conerobus spa indice una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria finalizzata all’eventuale assunzione di due ingegneri, rispettivamente specializzati nella gestione dei sistemi informatici per il Tpl e in ingegneria ambientale. E’ possibile presentare le proprie candidature entro il prossimo 30 marzo. Conerobus cerca inoltre uno "Specialista tecnicoamministrativo" al parametro retributivo 193 del contratto nazionale Autoferrotranvieri presso il servizio Total Quality Management e uno "Specialista TecnicoAmministrativo" presso il servizio "Esercizio Movimento per la gestione di progetti di TPL". L’azienda si riserva la facoltà di attingere dalle graduatorie nell’eventualità che si presenti la necessità di procedere ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o a tempo parziale. Possono partecipare alla selezione i candidati in possesso della cittadinanza di uno degli Stati facenti parte dell’Unione Europea che godono dei diritti civili e politici; i candidati non devono essere stati destituiti da pubblici impieghi nè aver riportato condanne penali, essere di sana costituzione fisica e in possesso dei requisiti fisici idonei allo svolgimento delle mansioni; essere in possesso del titolo di scuola media superiore e con buona conoscenza della lingua inglese. La domanda di partecipazione può essere scaricata dal sito www.conerobus.it e inoltrata a mezzo pec all’indirizzo [email protected] oppure presentata direttamente all’ufficio protocollo della Conerobus in via Bocconi 35. Il termine per la presentazione delle candidature è stato prorogato al 31 marzo 2023.