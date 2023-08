Tenta di gettarsi dalla finestra, la moglie lo salva

Attimi concitati ieri attorno alle 10 in appartamento nei pressi del parcheggio degli Archi. Un uomo ha tentato di uccidersi ed è stato salvato dalla moglie e dall’intervento degli agenti delle volanti. In casa c’erano i due coniugi di 48 e 50 anni. Era stata la donna ad allertare la polizia dopo essersi accorta che lui era già salito vicino alla finestra, con una gamba sul davanzale pronto a buttarsi giù dal quarto piano. La donna prima dell’arrivo della Polizia e dei soccorsi, prontamente riusciva ad allontanarlo tirandolo indietro. E’ stata lei a spiegare che da diverso tempo il marito ha problemi psichiatrici ed è seguito da personale medico specializzato. L’uomo inoltre riferiva agli operatori di Polizia di essere molto ansioso per qualsiasi cosa e che avrebbe tentato il suicidio poiché stanco della sua situazione mentale.

Si procedeva a rassicurarlo e a riportare la situazione alla calma. Il personale medico disponeva di accompagnarlo all’ospedale di Torrette per i dovuti accertamenti.