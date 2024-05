Ternana retrocessa: "Non meritavamo di finire così"

In casa Ternana non passa la rabbia per l’atroce retrocessione maturata quando tutto sembrava consentire agli umbri di riuscire a mantenere la categoria. Ora saranno in molti a lasciare i colori rossoverdi. "Non meritavamo di finire così per tutto quello che avevamo fatto – commenta il laterale sinistro Carboni -, ma purtroppo il calcio è anche questo. Volevo ringraziare tutti i tifosi per essere sempre stati al nostro fianco e per sostenerci. Un grazie va anche a compagni, staff e direttore sportivo che fin dal primo giorno mi hanno fatto sentire benissimo. Resterete sempre nel mio cuore. Forza Fere sempre". Dello stesso avviso anche l’attaccante Distefano che tornerà alla Fiorentina dopo l’esperienza in prestito. "È difficile trovare le parole – sostiene -, purtroppo non è andata come speravamo. Questa città meritava un finale diverso. È stato un piacere lottare per questi colori. Ho conosciuto tante persone fantastiche, ho imparato tanto e grazie a loro sono cresciuto molto. Abbiamo dato tutto per questa maglia, ma non è bastato".