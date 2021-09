Ancona, 29 settembre 2021 - "La Regione Marche, anche per evitare che alcuni focolai che si sono sviluppati nelle Rsa possano portare a delle conseguenze peggiori, ha avviato il percorso per la somministrazione della terza dose alle persone ospiti nelle Rsa e nelle residenze protette". Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sanità, Filippo Saltamartini. "Ho saputo che il commissario Figliuolo ha già avviato un atto per autorizzare tutte le altre Regioni – continua –. Noi l’abbiamo anticipato di un giorno".

In realtà, la Regione ha già avviato da due-tre settimane la fase del richiamo con la terza dose: partendo dai fragili (immunodepressi e trapiantati). Ieri, dopo almeno 4 cluster in regione, si è avviato l’intervento nelle Rsa, in particolare i ricoverati e il personale sanitario. In contemporanea con l’attivazione a livello nazionale della terza dose che riguarderà over 80 e il personale sanitario vaccinato tra i primi verso la fine dell’anno scorso. In giornata verrà attivato anche il portale prenotazione delle Poste, anche se per Rsa ed anziani over 80 si punterà soprattutto alla vaccinazione libera con medici di base e adesione diretta ai punti vaccinali.

In realtà sta partendo una vera e propria campagna vaccinale riguardante soprattutto i soggetti fragili come immunodepressi e trapiantati: in totale una platea di 58mila soggetti. Mentre a giorni si partirà con gli over 80, che sono circa 133 mila. Ai quali vanno aggiunti i 7.700 ospiti delle residenze protette. Un quadro di 145mila persone.

Intanto prosegue la campagna vaccinale nelle Marche, dove sono in arrivo 33.700 dosi di Moderna. L’81,2% dei cittadini ha ricevuto la prima dose e, di questi, il 74,41% ha completato il ciclo vaccinale. "Questi risultati sono ancora superiori se teniamo conto del fatto che le persone che hanno contratto il Covid hanno sviluppato autonomamente gli anticorpi – spiega Saltamartini –. Tra le persone che sono risultate positive nel corso della pandemia e quelle vaccinate in media raggiungiamo quasi il 90% con presenza anticorpale".

Ieri giornata nera con 5 morti legate al Covid: due a Marche Nord, uno a Torrette e due donne alla Residenza Valdaso di Campofilone di Fermo. Nel frattempo, il 59,7% dei 110.108 studenti ha aderito al ciclo completo di vaccinazione, mentre il 27,7% risulta non ancora vaccinato.