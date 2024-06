The Begin a 2 set dalla A3: "Ora serve grande grinta"

Due soli set dividono Ancona dalla promozione in A3. All’assalto del sogno i dorici andranno nel tardo pomeriggio di oggi a Sassuolo (fischio d’inizio alle ore 18), dove si giocherà lo spareggio promozione della B maschile di volley. L’obiettivo sembra vicino. "E’ proprio per questo che siamo entrati in palestra ad agosto" racconta il capitano di Ancona, Federico Ferrini. "Abbiamo fatto mille sacrifici e superato centinaia di ostacoli per giocare questa partita. Vogliamo coronare questo nostro bellissimo sogno: la serie A3. Anche se ci aspetta una trasferta dura, contro una squadra ben organizzata, con un ottimo gioco".

Servirà la The Begin migliore, senza fare tanti calcoli. "Non possiamo assolutamente focalizzarci sul fatto che ci bastano due set, sarebbe un errore imperdonabile. Dovremo mangiare il pallone dalla prima azione. Concentrazione, grinta e determinazione all’ennesima potenza saranno indispensabili per vincere". Come Ancona ha messo in campo martedì sera, davanti al proprio pubblico, nella prima partita della fase finale playoff contro Castelfranco di Sotto (nella prima giornata i toscani avevano vinto al quinto set contro la Kerakoll Sassuolo) superato in tre set.

"Gli avversari, senza nulla togliere alla nostra prestazione, erano molto rimaneggiati, dovendo far fronte a un paio di assenze importanti che hanno probabilmente tolto qualche punto di riferimento – le parole di coach Dore Della Lunga -. Anche se la nostra è stata una partita fantastica, sia dei ragazzi in campo che di quelli fuori, perché si vince e si perde insieme. Finalmente la cornice di pubblico è stata bellissima e credo abbia contribuito alla nostra vittoria. Vedevo i miei giocatori saltare di più e tirare più forte. È stata indubbiamente una delle migliori prestazioni della stagione, forse anche dei tre anni che sono qua, considerata la posta in palio".

Adesso bisognerà completare l’opera. "Siamo pronti a giocarci tutto - continua il tecnico anconetano -. Vincerà il più bravo. Non possiamo di certo ragionare sui set. Proveremo a vincere la gara, come abbiamo sempre fatto quest’anno. Senza calcoli. Affronteremo una squadra forte e in trasferta. Sarà una finale, è giusto che sia complicata. Ne siamo consapevoli. Il nostro compito? Mettere in campo ciò che abbiamo fatto contro Arno. Ci giochiamo tutto". L’in bocca al lupo ad Ancona è arrivato via video anche da quattro campioni come Simone Anzani, Alexandar Atanasijevic, Marko Podrascanin e Davide Candellaro.