The Begin, prova ardua. In Piemonte per risalire

Ancora un anticipo di sabato, ancora alle 20.30: la The Begin Volley Ancona scende in campo stasera al palasport di Valenza, in provincia di Alessandria, contro la Negrini Acqui Terme per la nona giornata di campionato, che coincide anche con l’ultima di andata di regular season. Le due recenti sconfitte hanno ridimensionato la classifica degli anconetani, ora ottavi con 10 punti in classifica insieme al Savigliano, dietro solo San Giustino e Brugherio, mentre la Negrini Acqui Terme, tra le formazioni più accreditate del girone, veleggia a quota 16 punti insieme a Belluno, a un punto dalla coppia di testa formata da San Donà di Piave e Mantova.

La classifica parla chiaramente in favore dei piemontesi, insomma, ma è chiaro che dopo due sconfitte la The Begin è seriamente intenzionata a invertire il trend negativo delle ultime giornate e tornare a fare punti, migliorando la propria performance in trasferta che finora l’ha vista vincente solo a Belluno. La Negrini Acqui Terme ha collezionato finora cinque successi e tre sconfitte e non ha mai perso in casa. La squadra piemontese si è molto rinforzata rispetto alla scorsa stagione, ha infatti prelevato ben tre atleti dalla serie A2, che sono il palleggiatore Bellanova e lo schiacciatore Petras da Prata di Pordenone e l’altro schiacciatore Iacopo Botto da Cuneo. Anche nell’ultima prova a San Giustino la Negrini ha messo in evidenza le sue qualità con lo slovacco Michal Petras e il veneto Davide Cester che hanno messo a segno entrambi 20 punti ciascuno, con Petras particolarmente in mostra al servizio e Cester devastante in attacco. Un avversario di grande spessore e in ottima forma, che finora ha perso solo in Sardegna, a Sarroch come a Cagliari, e contro la capolista Mantova. Servirà la migliore The Begin.

g. p.