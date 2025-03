The Begin, vietato sbagliare. Arriva il Castellana Grotte

Terzo turno di playout di serie A3, per la The Begin Volley Ancona, che stavolta di sabato (alle 18), dunque domani, torna al PalaPrometeo Estra di Passo Varano per affrontare la Tecbus Castellana Grotte.

I dorici di coach Della Lunga hanno vinto la prima partita contro Brugherio e perso al tiebreak domenica scorsa a Campobasso, un passaggio che non rende certo più facile il cammino degli anconetani in questa post season.

La Tecbus Castellana Grotte ha vinto la prima contro Campobasso, ma poi s’è imposta anche a Napoli. Un successo per Ferrini e compagni sarebbe indispensabile, insomma. Certo, che la seconda partita di playout ha lasciato tanto amaro in bocca ai dorici.

Una sfida iniziata nel migliore dei modi, ben interpretata dai ragazzi di Dore Della Lunga, che poi però hanno subito il ritorno dei padroni di casa. "Domenica abbiamo avuto la conferma che ogni partita dei playout è una battaglia – afferma David Umek –. Siamo partiti con il piede giusto, ma poi durante il match non siamo riusciti a essere costanti, abbiamo smesso di giocare e abbiamo finito per subire il gioco avversario. Loro sono stati bravi a sfruttare i nostri black out e si sono aggrappati al loro giocatore più in forma, l’opposto Morelli. Negli ultimi due set si è fatta sentire anche la stanchezza fisica e a quel punto Campobasso ha avuto vita facile. Ma sabato (domani, ndr) sarà una partita fondamentale, da vincere per restare nella zona alta della classifica. Affronteremo Castellana Grotte che sulla carta è la squadra più forte dei playout, ma in queste partite ogni gara fa storia a sé e noi dovremo affrontarla al meglio, sfruttando anche il fattore campo".

g. p.