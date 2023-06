Tiziano Ferro al Conero, "Devo loro una grande lezione" dopo 3 anni di attesa

Un concerto atteso per tre anni. Colpa della pandemia, naturalmente. Sabato 8 luglio Tiziano Ferro sarà allo Stadio del Conero di Ancona, dove doveva esibirsi nell’estate del 2020. Tra tutti i suoi colleghi, Ferro è stato quello che ha posticipato di più il ritorno sulle scene live. Inutile dire che per i suoi molti estimatori l’attesa è stata davvero lunga. Lui ora li ‘ricompensa’ così: "Ho un grande senso di gratitudine nei confronti di chi verrà a vedermi. Devo loro una grande lezione, cioè il fatto di essere qui ancora dopo venti anni. Perché le cose cambiano, lo sappiamo bene, perciò niente è scontato". Poi una rivelazione significativa: "Molto spesso le persone mi incontrano e mi dicono di aver capito alcune cose attraverso le mie canzoni e questa cosa mi sembra veramente assurda perché non mi sento in grado di spiegare nulla a nessuno però è la forza del dialogo, dell’amicizia a generare un incontro senza filtri che fa stare meglio. Quindi devo loro questo: una verità che genera benessere, non importa se in uno stadio, in palazzetto o in un club o con l’uscita di un nuovo disco. L’importante è riuscire a dare benessere. Speriamo di farcela".