Tiziano, task force di Ferro Via all’operazione sicurezza Trecento uomini allo stadio

Task force di ferro per Tiziano: un treno speciale, la metropolitana di superficie, quattro gate diversi per il concerto e la bonifica dei cinofili prima dell’ingresso. Concordate le misure di sicurezza tra prefettura e questura in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Lo stadio ‘Del Conero’ – che domani ospiterà Tiziano Ferro – sarà presidiato dalle 13 all’1 di notte per consentire il corretto e completo deflusso degli spettatori. Si attendono 26mila persone da tutta Italia. Saranno "sere nere", per dirla come Tiziano, ma non sarà "la fine". Per la viabilità, ci penseranno i vigili del comando di via dell’Industria e la Polizia Stradale della questura di via Marini. Una cabina di regia scrupolosamente pensata nei minimi dettagli che prevede anche l’impiego dei cinofili della polizia di Stato, degli artificieri e della scientifica. Di supporto, anche la Digos, il reparto mobile e i carabinieri, insieme alla Guardia di finanza, per un totale di circa cento operatori. Da considerare pure la polizia ferroviaria che si occuperà della metro di superficie, mentre i vigili del fuoco attenzioneranno l’interno e l’esterno dello stadio, in compagnia del personale sanitario. Per il soccorso sanitario, è previsto la presenza di uno staff costituito da 3 medici, 40 soccorritori abilitati Blsd e 9 ambulanze (di cui 5 per trasporto e 4 dotate di equipaggio proprio). All’interno del campo, sarà istituita persino una tenda Pma gestita da un responsabile medico. Per agevolare ulteriormente il deflusso degli ospiti provenienti da altre province e regioni, è stato istituito un treno speciale, con una capienza di circa mille persone che, arrivando alle 23.55 alla stazione ferroviaria stadio, ripartirà per la stazione centrale. Per l’occasione, alla stazione “Ancona stadio”, durante il concerto, saranno presenti 2 operatori della protezione civile mentre, al termine presenzieranno l’area 3 operatori della FS security e 6 uomini della protezione civile. In caso di necessità, la direzione regionale di Trenitalia effettuerà un secondo treno straordinario con analoga capienza (dalla Stazione di varano alla stazione centrale). Prima dell’apertura dei cancelli, sarà eseguito uno scrupoloso servizio di bonifica, con l’impiego di cinofili ed artificieri. Bandita la vendita di bevande in vetro. Saranno 18 gli operatori appositamente formati per la vigilanza antincendio. L’ordinanza traffico è già stata emanata nei giorni scorsi: circolazione interdetta sulla Cameranense, nel tratto compreso tra via Filonzi e l’ingresso sud dello stadio, così come sulla strada di Passo Varano, fra lo svincolo di via Bersaglieri d’Italia e l’imbocco di Montacuto.

Nicolò Moricci