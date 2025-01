Tommaso Cingolani è tricolore. E’ nuovo campione italiano allievi

L’aveva detto appena si era laureato campione europeo a novembre in Slovacchia. "Tra i prossimi appuntamenti importanti ci sono i campionati italiani". Detto e fatto. Tommaso Cingolani si prende anche la maglia tricolore iniziando l’anno come l’aveva finito: vincendo. E’ il nuovo campione italiano di ciclocross della categoria Allievi. Il ragazzo classe 2009 del Team Cingolani ha messo tutti dietro domenica in Toscana, a Follonica - con addosso la maglia di campione continentale - nella competizione Allievi secondo anno per una doppietta splendida dei gemelli Cingolani.

Al secondo posto si piazza infatti il fratello Filippo. Festa completa per la famiglia Cingolani, ma per tutto il pedale marchigiano per l’ennesima perla del forte ragazzo di Pianello di Ostra. Che chiude alla grande un’altra stagione di ciclocross che ha visto il Team Cingolani come sempre grande protagonista.

I complimenti per i gemelli Cingolani arrivano anche dall’ex presidente del ciclismo regionale Lino Secchi. Cingolani autentico protagonista sul fango toscano, più forte anche di una caduta. "Abbiamo fatto un giro e mezzo con un gruppetto di cinque-sei atleti, poi a metà del secondo giro ho provato ad allungare, ma sono scivolato su una contro pendenza. Ci ho riprovato il giro dopo riuscendo stavolta ad andare via e ho fatto gli ultimi due giri da solo".

Tommaso ha confermato i pronostici della vigilia. "Partivo come favorito, anche se non era facile, perché eravamo in tre/quattro a lottare per la vittoria". Che è arrivata puntuale, ormai una consuetudine. "Quest’anno ho vinto tutte le gare a parte Brugherio dove ha vinto Filippo (il gemello, ndr) e in Belgio, a Namur, che ho fatto settimo. In totale finora ho vinto tre campionati italiani italiani e un europeo".

Adesso un po’ di meritato riposo, poi a marzo via con la stagione in mountain bike e poi su strada. "Il campionato italiano è stata l’ultima gara di ciclocross di questa stagione. Quest’estate farò sia mountain bike che strada. Le prime gare saranno in mountain bike più o meno a metà marzo e verso la fine di marzo inizierà anche strada".

Un successo tricolore vale bene una dedica. "A tutto il team e a tutti quelli che mi sono venuti a vedere e fare il tifo" chiude Tommaso Cingolani, l’allievo numero 1, attualmente, del ciclocross italiano ed europeo.