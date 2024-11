Tommaso Cingolani fa il pieno. Vince anche il titolo europeo

Dal tricolore ciclocross a quello a cronometro su strada e ora anche il titolo europeo di ciclocross. Tris vincente per Tommaso Cingolani, classe 2009, di Pianello di Ostra, protagonista di un 2024 da applausi, da incorniciare. Sabato a Samorin, in Slovacchia, sulle sponde del Danubio, è salito sul gradino più alto del podio nei Campionati Europei Youth di ciclocross sotto l’egida dell’Unione Europea del Ciclismo. Nella prima edizione dedicata ai giovani (categorie maschili e femminili delle fasce di età 13, 14, 15 e 16 anni) Cingolani lascia subito il segno vincente negli allievi di secondo anno. Era un’occasione prestigiosa per misurarsi con i talentuosi specialisti del ciclocross continentale e i gemelli Cingolani, portacolori del Team Cingolani, non se la sono fatta sfuggire piazzandosi nella top ten dopo essere grandi protagonisti a livello nazionale sul podio della classifica del Giro delle Regioni Ciclocross, con Tommaso primo e Filippo terzo tra gli allievi di secondo anno. Sabato presso l’X Bionic Sphere di Samorin Tommaso Cingolani (Team Cingolani Specialized) disegna la classica gara perfetta, correndo con la maglia di campione italiano, stazionando sin dalle fasi iniziali nelle prime posizioni della competizione europea, per una doppietta azzurra sul podio. Terzo è Francesco Dell’Olio (Il Pirata Sama Ricambi Puglia). Nel mezzo, secondo, il corridore di casa Milan Husenica. Filippo Cingolani dopo un incidente alla partenza è costretto a rincorrere chiudendo in sesta posizione.