Torna "Loreto Meraviglia". Così l’estate guarda al Giubileo

Una stagione estiva che si propone di fare da ponte tra spiritualità e cultura, nell’anno del Giubileo 2025. E’ "Loreto Meraviglia", il tradizionale cartellone degli appuntamenti estivi organizzato dall’Amministrazione Comunale - assessorato alla Cultura, presentato ieri in Comune. Il 12 luglio sarà la volta del grande "Concerto delle Corali", parte del più ampio evento del Giubileo delle Corali e poi tante conferme, a partire dal culmine rappresentato dalla quarta edizione della "Notte Celeste" organizzata in collaborazione con Futura eventi live, che farà brillare il centro con tanta musica e divertimento. Quest’anno special guest la Premiata Forneria Marconi, che si esibirà sul palco principale di piazza della Madonna. Ritorno sentito anche per gli appuntamenti musicali, tra cui il suggestivo Concerto all’alba a Porta Marina e la 32esima edizione del Concerto di Mezza estate il 13 agosto tenuto dall’orchestra "Accademia Dorica" e organizzato in collaborazione con la Pro Loco.

Tornerà anche il "Premio Loreto Meraviglia" per premiare le eccellenza lauretane il 18 luglio, con la partecipazione straordinaria di Fausto Leali. Il 4 luglio sarà la volta del Festival di Shrines of Europe in collaborazione tra Assessorato alla Cultura e ai Gemellaggi, con l’arrivo a Loreto delle delegazioni dei più importanti Santuari mariani d’Europa. E poi spazio agli eventi organizzati in collaborazione con i comitati di quartiere, dalla ormai storica Corrida Lauretana a Loreto Stazione ai Giochi senza quartiere fino alla rassegna teatrale "Un palco al parco", organizzata con il Comitato di quartiere di Villa Musone.

"Questa quinta edizione di Loreto Meraviglia si carica di un senso ancora più forte grazie alla presenza del Giubileo – ha dichiarato il sindaco Moreno Pieroni -. Abbiamo voluto coinvolgere tutto il mondo dell’associazionismo cittadino, i comitati di quartiere e la Delegazione Pontificia". L’assessore alla Cultura Francesca Carli ha aggiunto: "Il programma mette insieme tutte le anime di Loreto. L’arte e la cultura diventano ponti: tra generazioni, quartieri, cittadini e visitatori, anima religiosa e laica".