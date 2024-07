Torna nella sua Sardegna per le ferie. Esce di strada con l’auto e muore

Ha sbandato, in un tratto rettilineo, finendo prima su una cunetta e poi piombando sopra ad un canneto. Quando i soccorritori sono arrivati, ieri mattina, non c’era più nulla da fare per Maggiorino Festa, 44 anni, musicista originario di Cagliari ma da anni residente nelle Marche, ad Ostra, dove vive anche il padre. L’uomo è morto in Sardegna, dove si trovava da qualche giorno, per vacanza. Era tornato nella sua terra natale ed era al volante di una Nissan Xtrail, lungo la provinciale 10 per Putzu Idu, a San Vero Milis in provincia di Oristano. L’incidente sarebbe avvenuto molto prima del ritrovamento, forse alle prime luci del mattino. A dare l’allarme alcuni automobilisti che hanno notato parte delle lamiere della vettura. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco l 118 e i carabinieri. Festa, che gli amici chiamavano "Maggio" era all’interno ma il suo cuore già non batteva più. Non sono stati chiariti i motivi dell’incidente, forse una distrazione oppure un malore. La vista dell’automobile è rimasta occultata probabilmente per alcune ore. Festa doveva andare a trovare un amico. La notizia della morte è arrivata presto anche ad Ostra ieri dove il 44enne si era trasferito nel 2010. Ora abitava a Roincitelli. Nelle Marche però abitava da quando aveva 13 anni. Era un musicista, suonava la chitarra e ha cambiato diverse band e gruppi locali con cui si esibiva anche in pubblico. Era conosciuto anche a Senigallia dove aveva lavorato in alcuni stabilimenti balneari. La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.

ma.ver.