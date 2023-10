Tornano i party degli universitari. Il programma

Anche gli studenti universitari festeggiano Halloween. Lo fanno questa sera, dalle ore 20, con il "Sinister-University Party", organizzato dall’Associazione Gulliver dopo ben quattro anni dall’ultimo evento ospitato nella Facoltà di Economia. L’invito è aperto a tutti i maggiorenni: studenti universitari, naturalmente, ma non solo, "proprio per ricreare il legame tra la componente studentesca dell’Università Politecnica delle Marche e la cittadinanza, che risulta sempre più fondamentale nel capoluogo dorico", sottolinea Marika Semeraro, presidente di Gulliver APS. L’ingresso, al prezzo di 5 euro, comprende una serata di musica dal vivo e dj set con sonorità di vario genere.

All’interno della corte della Facoltà ci saranno gli stand di Zucchero a Velò e Barangolo per garantire la possibilità di consumazione ad un prezzo accessibile. "L’Università torna ad essere non solo luogo di studio ma anche di vita universitaria per i giovani che scelgono di intraprendere il proprio percorso di studi nella città di Ancona – aggiunge Semeraro – dando la possibilità di creare una comunità studentesca coesa anche al di fuori delle aule universitarie. L’organizzazione di momenti di svago non può che contribuire positivamente all’interno di un percorso universitario vissuto a volte con pesantezza, in una città che necessita fortemente l’inserimento della componente studentesca nel suo tessuto, e che vede una comunità accademica vogliosa di rendere propria quella città che chiamerà casa per l’intero percorso di studi" conclude Semeraro.