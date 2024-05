Totem interattivi per eventi e cultura

Un finanziamento regionale per il sostegno al turismo con nuovi strumenti digitali. In città arrivano due totem interattivi in piazza Mazzini e all’aeroporto, per promuovere eventi culturali, edifici storici e scorci panoramici, musei, oltre ad attività ricettive, ristoranti e locali. Grazie a risorse per 45mila euro della Regione Marche, i due presidi saranno installati nei prossimi mesi e potranno essere sempre aggiornati. Dopo un periodo di ‘rodaggio’ sarà possibile aggiungere informazioni, rendere più facile la consultazione se si rendesse necessario, in generale migliorare e potenziare il servizio. Il progetto che ha permesso all’amministrazione di ottenere il finanziamento si chiama ‘Falconara d’amare: un viaggio tra innovazione digitale e sostenibile’, che è stato ammesso in graduatoria e ha potuto ottenere la totale copertura finanziaria. L’obiettivo è quello di creare un modello di sviluppo locale altamente avanzato e integrato, che sfrutti appieno le opportunità offerte dalle moderne tecnologie digitali. In questo modo sarà possibile attuare il processo di innovazione digitale, secondo le linee strategiche definite dal Governo, con lo scopo di facilitare la transizione e l’espansione dell’economia e della comunità locale.