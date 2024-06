Tra Argurio e Zocchi è un vero testa a testa

La sensazione è che a breve ci possa essere l’annuncio, ma il testa a testa continua ad essere serrato: la corsa è ormai tra Christian Argurio e Moreno Zocchi, senza possibilità di altri inserimenti.

Il motivo delle tempistiche lunghe è molto semplice: la società sta valutando nei minimi dettagli entrambi i profili, affidabili e di consolidata esperienza, ma vuole scegliere la soluzione migliore nell’ambito di un progetto a lungo termine. Se è vero che la bilancia pende favorevolmente verso Argurio, visti gli ottimi rapporti con Roberto Boscaglia, altrettanto vero è che non può essere trascurata l’esperienza di lungo corso di Zocchi che, al pari del collega, vanta già diversi anni in Lega Pro. Come già scritto su queste colonne, la seconda opzione sarebbe teoricamente più praticabile, dal momento che il contratto con il Pontedera è in scadenza il prossimo 30 giugno (Argurio è ancora legato al Novara fino al 2025, ndr): ma, come detto, c’è il fattore Boscaglia da non trascurare. Insomma, la scelta è tutt’altro che facile, ma la decisione finale dovrà accontentare tutti. La rosa sembra ormai essersi ridotta a questi due nomi e molto difficilmente verranno prese in considerazione eventuali alternative: anche perché di profili ne sono stati vagliati diversi e, con il tempo che passa, la società non può più permettersi di sondare altri potenziali direttori sportivi. In questi giorni potrebbe (condizionale d’obbligo) arrivare la tanto agognata ufficialità, che permetterebbe alla società di cominciare finalmente a muoversi sul mercato.

g.m.