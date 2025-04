Tra mercatini e mostra mercato: centro "invaso"

Il week-end del 25 aprile sulla spiaggia di velluto è all’insegna dei mercatini: domani dalle 9 alle 20 sul tratto del lungomare Mameli da via Zanella al porto torna la mostra mercato "Primo Sole". Sabato e domenica sarà invece il turno "Pelletterie In Festa", la fiera della pelletteria artigianale per l’intera giornata al Foro Annonario. E domenica spazio anche alla mostra che si sviluppa interamente sotto i portici Ercolani "Antiquariato alla Vecchia Filanda", protagonisti dalle 8 alle 19 anche oggetti di collezionismo e modernariato. Un fine settimana all’insegna dello shopping artigianale e ricercato, una sorpresa per quanti sceglieranno la spiaggia di velluto per trascorrere il ponte del 25 aprile.

Inoltre per gli appassionati di arte prosegue fino al 17 maggio "Elisabetta Gut - Plume de Poete" a Palazzetto Baviera mentre alla Pinacoteca Diocesana è possibile visitare nel rinnovato allestimento le sale aperte, sempre ad ingresso gratuito, tutti i giorni fino al 27 aprile con orario 9-12 e 16-19. Aperture straordinarie anche per la Rotonda a Mare che sarà aperta al pubblico fino al 27 aprile tutti i giorni dalle 16:00 alle 19:30. Un modo per visitare la città ed i suoi monumenti ma allo stesso tempo poter girare tra i mercatini allestiti negli angoli caratteristici di lungomare e centro storico.