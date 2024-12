Tra sicurezza e turismo. Città blindata dopo la strage. Un "pacchetto" per Imbruglia

Destinazione Ancona e il suo show di Capodanno con Natalie Imbruglia. La nuova dimensione della festa di San Silvestro in piazza Pertini più che un evento si è trasformato quest’anno in un’opportunità di rilancio turistico del capoluogo. Go World, la società specializzata nel settore guidata da Ludovico Scortichini, ha attivato un’offerta turistica interessante. Si tratta di un pacchetto speciale per il Capodanno di Ancona, legata ovviamente alla stella di maggior richiamo, appunto la popstar di origini australiane. La proposta prevede, per un costo complessivo di 350 euro, il soggiorno per due notti (quella del 31 dicembre e dell’1 gennaio) e per due persone al Grand Hotel Palace. Come si legge nella proposta, in effetti la posizione dell’hotel 4 stelle sul lungomare Vanvitelli è vantaggiosa in quanto si trova a poche centinaia di metri a piedi dalla piazza del concerto.

Ciò che non mancherà è la sicurezza. Per l’intero periodo natalizio, ma con particolare attenzione per la sera di Capodanno, tutta la zona attorno a piazza Pertini sarà blindata e off limits per la viabilità già dal pomeriggio. Il parcheggio sotterraneo ‘Pertini’ sarà chiuso dalle 21 e dalle 16,30 tutti i veicoli saranno controllati e le persone a bordo identificate.

Misure di sicurezza limate ieri durante una riunione straordinaria del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Una misura adottata dal prefetto Valiante a seguito delle ulteriori raccomandazioni del Dipartimento di Pubblica Sicurezza che ha richiesto l’innalzamento del livello di attenzione sul territorio nazionale a seguito del tragico attentato che si è verificato in Germania il 20 dicembre proprio in un mercatino natalizio. Rinforzate le misure di vigilanza nei luoghi dove è maggiore la concentrazione di persone in questo periodo: centri storici e luoghi dove sono stati allestiti villaggi e mercatini natalizi. Con apposita circolare i sindaci verranno sensibilizzati a porre in essere tutte le misure necessarie a rinforzare la cornice di sicurezza coordinando le proprie attività con le forze di polizia locale. Una particolare attenzione è stata dedicata agli eventi più rilevanti che sono previsti nel capoluogo nel periodo delle festività. Per la rievocazione vivente del Presepe e per il concerto di Capodanno le forze di polizia hanno assicurato un articolato dispositivo di sicurezza che consenta alla popolazione di vivere con serenità queste importanti ricorrenze.

p.cu.