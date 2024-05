Tradizionale tombola, ecco tutti i vincitori e i premi previsti

Grande successo e partecipazione per la Tombola di San Ciriaco promossa dalla Croce Gialla di Ancona. La novità: quest’anno, per la prima volta, l’estrazione si è svolta in piazza Diaz. I premi: la tombola da 1.500 euro alla signora Giusy Vetrano, la cinquina ad Alessandro Carletti, la quaterna a Jocelyn Basco, che ha vinto anche il terno con Michaela Marzufero. Anche la cerimonia di consegna delle civiche benemerenze ha cambiato location e orario, accogliendo alle 19 a piazza del Plebiscito sotto la statua del papa il pubblico e le massime autorità civili e religiose.