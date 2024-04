Transizione digitale, webinar per capire le opportunità

Il Digital Innovation Hub Confartigianato Imprese Marche, partner del progetto EDIH4Marche, presenta le competenze, i servizi ed i finanziamenti possibili per le imprese marchigiane che intendono approcciarsi o sono già impegnate nei processi di transizione digitale e green.

L’evento si svolgerà in modalità online lunedì 29 aprile ore 16.30 e sarà l’occasione per fornire alle micro e piccole imprese marchigiane una panoramica sui servizi offerti a sostegno della trasformazione digitale ed energetica grazie alle risorse del PNRR e del programma Digital Europe della CE. In questo ambito, un focus specifico sarà dedicato al Piano “Transizione 5.0”, alla vigilia dell’avvio dell’operatività dello strumento di incentivazione, al fine di fare il punto sulle opportunità che può offrire alle micro e piccole imprese marchigiane.

Durante il webinar, saranno quindi trattati, soprattutto dal punto di vista delle micro e piccole imprese, tutti i dettagli del nuovo credito di imposta, le principali differenze rispetto all’incentivo previsto dal piano innovazione 4.0 ed i requisiti di accesso ai benefici anche in termini di efficientamento energetico e riduzione dei consumi energetici.

Il programma completo dell’evento e le iscrizioni sul sito www.dihconfartigianatomarche.it