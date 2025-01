Trattore a fuoco: aveva un rimorchio con il gpl

Momenti di apprensione, ieri mattina, in via Leonardo Da Vinci a Chiaravalle per un principio di incendio che ha coinvolto un trattore stradale con semirimorchio, peraltro carico di Gpl. I fatti si sono consumati intorno alle 11.30 ed è stato necessario l’arrivo dei vigili del fuoco per domare una situazione delicata.

Quando l’autista si è accorto che qualcosa non stesse andando, grazie alla preziosa collaborazione di alcuni operai usciti da una vicina officina, è riuscito provvidenzialmente a scollegare il trattore dal rimorchio e, successivamente, ha quindi utilizzato alcuni estintori al fine di contenere il propagarsi delle fiamme.

Nel frattempo, sul posto, era sopraggiunta la squadra dei vigili del fuoco di Jesi. I professionisti hanno valutato lo stato dell’incendio, anche attraverso la rilevazione delle temperature mediante l’apposita termocamera. A quel punto, gli stessi vigili del fuoco hanno provveduto a raffreddare il mezzo. I pompieri jesini, contestualmente, hanno messo in sicurezza l’area circostante e così l’intervento si è concluso per il meglio, dopo minuti di concitazione cui è corrisposta un rapido intervento.