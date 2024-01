Travolto dal treno merci. E’ morto un 60enne

Drammatico incidente mortale, ieri, nel cuore della stazione ferroviaria di Falconara Marittima. La tragedia si è consumata all’altezza del binario 3, davanti agli occhi attoniti degli altri passeggeri.

Erano passate da una manciata di minuti le 14. A perdere la vita, per cause a tutt’ora in fase di accertamento, un uomo di circa 60 anni. La vittima è stata travolta da un treno merci in transito e diretto nello scalo di Ancona, luogo dove – effettivamente – il convoglio si sarebbe poi fermato. Il macchinista non avrebbe fatto in tempo ad arrestare la sua marcia, nonostante un disperato tentativo di fermare il mezzo. Sul posto sono intervenuti a sirene spiegate i sanitari del 118, una volta partita la chiamata di soccorso al Numero unico delle emergenze 112. Sono arrivati in un lampo anche i vigili del fuoco e la Polizia ferroviaria per compiere le operazioni necessarie a recuperare il corpo esanime del sessantenne e procedere con il riconoscimento. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

La sua vita si è spenta lì, al centro della stazione falconarese. Secondo le prime ricostruzioni potrebbe essersi trattato di un estremo gesto volontario, ma al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. In stazione è sopraggiunta anche l’autorità giudiziaria per effettuare tutti i rilievi del caso. La circolazione ferroviaria è rimasta sospesa a lungo, tanto che Trenitalia ha informato che i treni ad alta velocità, gli Intercity e i regioni avrebbero subito ritardi e cancellazioni. La situazione è gradualmente rientrata alla normalità non prima delle 18 e, nel frattempo, erano stati attivati alcuni autobus per sopperire alla mancanza dei treni. Una simile tragedia, purtroppo, si era verificata alcuni giorni alla stazione di Senigallia. Anche in quel caso le conseguenze erano state drammatiche.