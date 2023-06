Muore travolto da un treno in stazione ad Ancona

Ancona, 6 giugno 2023 – Una persona di 38 anni è rimasta gravemente ferita questa mattina attorno alle 4 travolto da un treno merci diretto verso sud al binario 1 della stazione di Ancona. Le sue condizioni sono apparse da subito gravissime: è stato travolto dalla coda del treno (86246 Foggia-Torino) e in transito ad Ancona e ha riportato l’amputazione di una gamba e di un braccio.

Trasportato subito all’ospedale Torrette, è deceduto poco dopo. Secondo una prima ricostruzione, si tratta di una trans. La polizia ferroviaria sta indagando per ricostruire cosa sia accaduto: in quel punto non ci sono telecamere. Sono aperte tutte le ipotesi, dal gesto volontario, un incidente o anche una spinta.

Notizia in aggiornamento