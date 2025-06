Tre auto in sosta ritrovate danneggiate

Auto danneggiata in piazza Simoncelli, si cerca il responsabile anche attraverso i social. "So che sarà piuttosto inutile ma se qualcuno ieri sera, nel parcheggio di piazza Simoncelli in un orario che va dalle 20 alle 22 di sabato, ha visto il fenomeno/a che ha urtato la mia macchina nella fila centrale, sarebbe fantastico se mi scrivesse in privato". I danni all’auto bianca sono documentati da una foto.

Trovate con gli specchietti divelti anche due auto lasciate ieri in sosta lungo la statale, all’altezza di Cesanella. Le due vetture erano parcheggiate vicine e in nessuna è stato ritrovato un biglietto.

Nelle ultime settimane sono state diverse le macchine a cui ignoti hanno divelto lo specchietto. Più che un incidente, sembrerebbe che ad agire siano dei vandali. Due i portafogli smarriti sabato con tanto di ricerca attraverso Facebook: entrambi sono stati persi nei pressi del centro storico. A ritrovare un portafoglio è stato ieri il presidente dell’Inter Club, Massimo Volpini, che ha provveduto a riconsegnarlo alla proprietaria.

Un primo malore dovuto al caldo ha colpito un’anziana che si trovava in spiaggia, nei pressi di Cesano. La donna è stata soccorsa da alcuni bagnanti, tra cui un medico.