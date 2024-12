"Tremava tutto, poi la polvere"

Il boato causato dall’esplosione del deposito di Calenzano è stato avvertito anche nel centro commerciale a Campo Bisenzio, in provincia di Firenze. "Dentro ai Gigli tanta paura – scriveva ieri mattina una cliente sui social, chiedendo cosa fosse successo –. Abbiamo visto la polvere e ha tremato tutto". L’edificio è stato controllato dalle autorità competenti, ma non ha riportato danni e non sono state quindi prese altre misure per l’allontanamento dei clienti né è maturata con il passare delle ore la decisione di chiudere i 140 negozi che compongono i Gigli. In pratica, lo shopping fra luci e atmosfera natalizia è andato avanti. Senza interruzioni.