Trofeo delle Regioni amaro. Marche, sconfitta di rigore

PIEMONTE VALLE D’AOSTA

5

MARCHE

3

d.c.r. (1-1 d.t.r.)

PIEMONTE VALLE D’AOSTA (4-3-1-2): Romanin; De Simone, Cassetta, Giovannini, Biondo; Borin, Giraudo (35’ st D’Ambrosio), Morganti; Urlovas (1’ st Botasso); Ventre, Ferrari (40’ st Deljallisi). Panchina: Mersini, Chesta, Negro, Birtolo, Massaro. All. Russo.

MARCHE (4-3-1-2): Orsini; Falcioni, Capodaglio, Postacchini, Salvi (35’ st Cosignani); Sfasciabasti (38’ st Albanesi), Straccio, Di Matteo (48’ st Giandomenico); Giri (21’ st Sergiacomo); Gaspari (38’ st Bonvin), Rotondo. Panchina: Strappini, Corvaro, Raffaelli, Flaiani. All. Lombardi.

Reti: 34’ st Ferrari, 43’ st Di Matteo.

Sequenza rigori: Deljallisi rete, Giandomenico alto, Botasso rete, Straccio rete, Ventre rete, Bonvin rete, Borin rete, Albanesi parato.

Note: espulso al 14’ st mister Russo per doppia ammonizione. Ammonito Borin.

I calci di rigore sono fatali alle Marche. Si ferma alla semifinale il sogno della formazione Under 19 maschile al Torneo delle Regioni di calcio a 11 ospitato quest’anno dalla Liguria.

E’ il Piemonte Valle D’Aosta a festeggiare il passaggio alla finale.

Più precisi e freddi al Sant’Eusebio di Genova nei tiri di rigore. Per i marchigiani fatali gli errori di Giandomenico e di Albanesi. Nei tempi regolamentari i gol arrivano nel secondo tempo: il Piemonte Valle d’Aosta sblocca con Ferrari, a due minuti dal 90’ il pari di Di Matteo.

Applausi e complimenti comunque per la rappresentativa allenata da Massimo Lombardi che manca davvero per un soffio di arrivare in fondo.

Per le Marche Under 19 il bilancio racconta di due vittorie e una sconfitta nella prima fase rispettivamente contro Campania, Sardegna e Sicilia. Ai quarti mercoledì invece Di Matteo e compagni avevano eliminato il Veneto.

"Il bilancio è ottimo - le prime parole di mister Massimo Lombardi -. Oggi (ieri, ndr) abbiamo pareggiato in semifinale contro una squadra fortissima. Purtroppo i calci di rigore sono una lotteria e a me personalmente va sempre male. Abbiamo superato il primo turno e i quarti, ci è mancato poco per raggiungere il sogno, purtroppo la sorte non ha voluto noi".

Una semifinale equilibrata, "giocata alla pari - continua il tecnico marchigiano -. Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, poi nel secondo abbiamo cominciato bene, siamo un po’ calati, abbiamo sofferto, siamo riusciti a metterla in piedi. Purtroppo non è bastato. Complimenti comunque a tutti ragazzi per l’ottimo torneo che abbiamo svolto. Ci riproveremo il prossimo anno". Ai quarti si era conclusa invece l’avventura della squadra femminile, mentre alla prima fase erano state eliminate l’Under 17 e l’under 15.

m. c.