Trova la sua casa al mare in affitto: una truffa

Affitti estivi, le truffe passano dai social: diverse le segnalazioni pervenute alle forze dell’ordine.

Si tratta di annunci che vengono pubblicati su gruppi che promuovono abitazioni da affittare per la stagione estiva, ma anche attraverso post da profili privati. Il copione è sempre lo stesso: foto di appartamenti accattivanti a cui viene aggiunta la descrizione di una casa che si trova in zone richieste, quasi sempre vicinissima al mare e ad un prezzo più che competitivo. Nella gran parte degli annunci, agli utenti che chiedono ulteriori informazioni viene richiesto di essere contattati in privato.

Il sedicente proprietario dell’abitazione, una volta contattato chiede una caparra per poi sparire. Sono diverse le segnalazioni che, in prossimità della stagione estiva, sono pervenute alle forze dell’ordine, mentre gli utenti caduti nel tranello, hanno tracciato una vera e propria ‘lista nera’ per evitare che altre persone possano venire truffate. Nei commenti infatti, non è raro trovare chi scrive ‘truffa’, ma c’è anche chi si è accorto, proprio attraverso i social, che la sua abitazione era libera e poteva essere affittata.

"Sono proprietaria di un’abitazione fronte mare – spiega una turista di Jesi – in estate ci trasferiamo a Senigallia per goderci il mare e mi è capitato in passato che una famiglia arrivasse a casa mia con la valigia, poi, fortunatamente, grazie all’intervento della polizia sono riusciti a trovare un’altra sistemazione. Quest’anno invece ho trovato le foto della mia casa sui social, veniva offerta per la stagione estiva. Ho provveduto subito ad effettuare una segnalazione alla polizia".

La caccia all’affare è partita da tempo e, soprattutto negli ultimi mesi, le case vacanze offerte non sono a prezzi vantaggiosi, ma libere nei periodi di alta stagione. "Mi è capitato di chiedere informazioni riguardo ad un annuncio – spiega una turista – ma quando ho iniziato a chiedere cose specifiche l’annuncio è sparito, cercavo di capire dove si trovasse esattamente l’abitazione per chiedere informazioni, probabilmente le mie troppe domande hanno insospettito chi lo ha pubblicato e poi tolto". Le offerte di abitazioni disponibili sulla spiaggia di velluto sono pubblicate anche su gruppi di altre città italiane, nella speranza di essere scoperti. Il consiglio delle forze dell’ordine è sempre quello di effettuare le opportune verifiche prima di versare una caparra.