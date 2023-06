Trova un portafogli con i soldi e lo restituisce

Ritrova un portafogli contenente banconote di vario taglio per 250 euro complessivi e senza pensarci troppo lo riconsegna alla polizia locale negli uffici di piazza Indipendenza. Il bel gesto di grande onestà è avvenuto in centro a Jesi venerdì mattina. Tutto è iniziato quando una donna ha ritrovato a terra il portafogli con documenti, carte di credito e un’importante somma in contanti. Non avendo tempo né modo di contattare la proprietaria si è recata al comando di polizia locale per riconsegnarlo. Gli agenti hanno poco dopo rintracciato la proprietaria e le hanno riconsegnato il portafogli con tutto il suo contenuto. La donna che inavvertitamente aveva perso il portafogli in strada è rimasta completamente stupita del fatto che nessuno si fosse appropriato del denaro che considerava ormai perduto. Sarà lei stessa a valutare se dare una ricompensa alla donna che ha mostrato grande onestà.