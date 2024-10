Trovato con la cocaina nell’auto: bloccato un 45enne campano

Insospettiti di un’auto che procedeva in modo pericoloso lungo la statale i carabinieri hanno fermato il conducente trovandolo con una bustina di cocaina del valore di 2mila e 500 euro euro una volta immessa sul mercato.

Per l’uomo, 45 anni, campano, sono scattate le manette ed è stato portato in carcere a Montacuto con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio. Il controllo, casuale da parte dei militari che si trovavano in zona per un pattugliamento ordinario, risale a sabato pomeriggio, lungo la statale 16, nel comune di Loreto.

Il campano, a bordo di una utilitaria, procedeva verso nord quando poco dopo le 14 si è visto abbassare la paletta dei carabinieri fermi con un posto di blocco a lato strada.

Ha fornito la patente e il libretto e dopo poche domande che i carabinieri gli hanno rivolto, su come mai nonostante fosse di Napoli si trovava nelle Marche, dove ha la residenza, hanno deciso di farlo scendere per perquisirlo perché aveva dato risposte molto vaghe. Perquisita anche la vettura.

A bordo del mezzo non hanno trovato niente. Addosso al 45enne invece hanno trovato una bustina nascosta nelle parti intime e piena di una sostanza bianca. Erano 50 grammi di cocaina, una quantità unica ancora non divisa in dosi. Su come l’avesse il campano non ha risposto ed è stato portato in carcere. Ieri mattina l’arrestato è stato interrogato dalla gip Sonia Piermartini, difeso dall’avvocato Marco Subiaco. La giudice ha convalidato l’arresto mettendolo ai domiciliari a Napoli. Il 45 enne è già noto alle forze dell’ordine.

ma. ver.