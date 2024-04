Truffa da 28mila euro. Denunciato un 30enne

Contattato da un falso bancario addetto al sistema di sicurezza dei conti correnti il quale lo guida al telefono fa bonifici di 28mila euro senza rendersene conto, ma grazie al tempestivo intervento dei carabinieri della compagnia di Fabriano e alla collaborazione dei dipendenti della banca e di Poste riesce a recuperare quasi tutto il denaro perduto. Denunciato per truffa un 30enne, nato e residente a Napoli, pluripregiudicato per reati analoghi. Due mesi fa un 60enne cuprense ha ricevuto una telefonata sul proprio smartphone da un numero fisso. Dall’altro capo del telefono, una voce giovanile, che lo chiamava per nome di battesimo: "E’ in corso un tentativo di accesso al suo conto corrente per prelevare i fondi. Un attacco informatico proveniente dall’estero" sosteneva. Il 60enne, preoccupato ha chiesto cosa fare per bloccarlo. Il truffatore gli ha chiesto allora di aprire l’home banking da smartphone e di effettuare una serie di bonifici istantanei virtuali. L’uomo ha effettuato una serie di bonifici istantanei, alcuni anche di oltre 10mila euro, per un totale di oltre 28mila euro. I militari, grazie all’aiuto dell’istituto di credito e delle Poste hanno bloccato la Postepaya, anche se il truffatore era riuscito nel frattempo a prelevare 2mila euro.