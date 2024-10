Truffe di gas e luce, Astea Energia denuncia numerosi casi in città

Il fenomeno delle truffe telefoniche per estorcere contratti di fornitura di gas e luce sta registrando una preoccupante escalation anche a Osimo. Astea Energia, operatore di riferimento sul territorio, lancia l’allarme: solo nel mese appena trascorso, oltre 500 clienti hanno segnalato telefonate sospette, nelle quali i truffatori hanno tentato di estorcere firme su contratti inesistenti o rivedere pratiche mai stipulate. Alcuni dei malintenzionati sostengono falsamente che l’azienda sia stata acquisita o chiedono di "rivedere" contratti in essere. "Niente di più falso. Astea Energia continua a operare come azienda indipendente e in espansione –, chiarisce Lorenzo Pastesini, direttore commerciale di Astea Energia –. Purtroppo riteniamo che queste segnalazioni rappresentino solo la punta dell’iceberg dei tentativi di frode". Le tecniche dei truffatori stanno diventando sempre più sofisticate, con il ritorno del porta a porta fraudolento. "Oltre alle truffe telefoniche, molti cittadini ci segnalano la visita di falsi operatori che, spacciandosi di Astea Energia, cercano di far firmare documenti. Astea Energia non effettua visite a domicilio senza preavviso". Dopo aver presentato un esposto alla Polizia Postale, l’azienda ha siglato un accordo con le associazioni di consumatori.